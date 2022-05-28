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Son dakika haberi: 28 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka#Vefat
Son dakika haberi: 28 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 752 test yapılırken 966 vaka belirlendi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalar 3 gün üst üste binin altında olursa maske yasağının tamamen kalkacağını söylemişti. Dün ve bugünkü vakaların binin altında gelmesinin ardından maske yasağının kalkmasına sadece 1 gün kaldı.

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Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre; bugünkü test sayısı 138 bin 752 açıklanırken vaka sayısı 966 oldu. Koronavirüsten maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise bin 104 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 719 bin 809'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 28 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

27 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 252 olarak açıklarken, 940 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 237 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 28 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Vaka#Vefat

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