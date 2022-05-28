Son dakika haberi: 28 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre; bugünkü test sayısı 138 bin 752 açıklanırken vaka sayısı 966 oldu. Koronavirüsten maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise bin 104 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 719 bin 809'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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27 MAYIS TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 252 olarak açıklarken, 940 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 237 olarak açıklanmıştı.