Son dakika haberi... 28 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum!

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.





SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI MİKTARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 465 olarak açıklarken, 8 bin 426 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 183 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 13 bin 102 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 070 bin 815 olarak açıklamıştı.









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