Son dakika haberi: 28 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.





27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 223 bin 214 olarak açıklarken, 30 bin 021 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 151 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 18 bin 892 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 939 bin 929 olarak açıklamıştı.

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