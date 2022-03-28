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Son dakika haberi: 28 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 28 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 28 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,08, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,33 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 773 bin 691, 2’nci dozda 52 milyon 964 bin 480 ve 3’üncü dozda 27 milyon 591 bin 640 olmak üzere 146 milyon 823 bin 531 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Son dakika haberi: 28 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 27 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 251 bin 242 olarak açıklarken, 11 bin 194 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 402 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 28 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

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