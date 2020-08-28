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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 28 kentte operasyon başladı! 24 kişi gözaltında

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İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nda faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün sözde üst düzeydeki 'mahrem abi'lerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun devam ettiği ve şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra TEM Şube'ye götürüldü.

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