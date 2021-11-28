Son dakika haberi: 28 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,54, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,12 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 201 bin 40, 2’nci dozda 50 milyon 354 bin 168 ve 3’üncü dozda 12 milyon 121 bin 344 olmak üzere toplam 120 milyon 114 bin 498 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineleyerek, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın" ifadelerini kullandı.





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27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 274 olarak açıklarken, 23 bin 759 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 192 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 103 olarak açıklanmıştı.



