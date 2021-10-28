Son dakika haberi: 28 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 test yapılırken 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 229 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 27 bin 651 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

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Kritik rakamları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN." ifadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİ



İkinci doz oranı %75'e ulaşan Adana, mavi kategoriye yükseldi.

27 EKİM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 355 bin 947 olarak açıklarken, 26 bin 896 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 210 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 542 olarak açıklanmıştı.