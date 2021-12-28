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Son dakika haberi: 28 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Omicron#Tablo
Son dakika haberi: 28 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 28 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 368 bin 842 testte 32 bin 176 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,58, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,95 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 845 bin 477, 2’nci dozda 51 milyon 487 bin 225 ve 3’üncü dozda 17 milyon 983 bin 99 olmak üzere toplam 129 milyon 972 bin 508 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kars yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti

VAKA SAYILARINDA OMICRON ETKİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 28 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 362 bin 535 olarak açıklarken, 26 bin 099 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 024 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 28 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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