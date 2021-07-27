Son dakika haberi: 27 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 963 bin 479'u birinci doz, 24 milyon 486 bin 767'si ikinci doz, 4 milyon 231 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.



İLLERİN RENKLERİ DEĞİŞTİ



Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken turuncu kategoride bulunan Karabük, Trabzon ve Ardaha illeri sarı kategoriye geçti.



KOCA: TEDİRGİN EDİCİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artışın 'tedirgin edici' olduğunu vurgulayarak, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" ifadelerini kullandı.









26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 224 bin 198 olarak açıklarken, 16 bin 809 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 585 olarak açıklanmıştı.









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