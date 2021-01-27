Son dakika haberi: 27 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1765 oldu, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye koronavirüs hasta tablosu verilerine göre bugün 179 bin 419 test yapılırken 7 bin 489 vaka tespit edildi. Bakan Koca dünkü tabloda vaka sayısının 7 binin üzerine çıkmasından sonra "Tedirgin edici seviyede" diye uyarmıştı. Bugün açıklanan rakamlarda ise artışın devam ettiği görüldü. Öte yandan koronavirüsten 132 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 803 olarak belirtildi.
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