Son dakika haberi: 27 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 424 bin 164 test yapılırken bu zamana kadarki en yüksek vaka(82 bin 180) belirlendi. Koronavirüsten maalesef 174 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 83 bin 225 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "“BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,45 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 141 milyon 416 bin 957'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

26 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 416 bin 536 olarak açıklarken,77 bin 434 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 188 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 85 bin 501 olarak açıklanmıştı.