Son dakika haberi: 27 Nisan corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 27 Nisan Corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±.

AÅžILAMADA SON DURUM

18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ nÃ¼fusta ikinci doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 85,44, birinci doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 93,15 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar uygulanan aÅŸÄ± sayÄ±sÄ± 147 milyon 470 bin 87'ye yÃ¼kseldi.

En az iki doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ olarak sÄ±ralandÄ±.

26 NÄ°SAN TABLOSU

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