Son dakika haberi... 27 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 27 Mayıs verilerine göre 219 bin 465 test yapılırken 8 bin 426 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 673 oldu. Koronavirüsten 183 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 13 bin 102'ye yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

26 MAYIS KORONA TABLOSU



Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 221 bin 214 test yapılırken 8 bin 738 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 166 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 12 bin 205 oldu.





25 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mayıs verine göre; 223 bin 104 test yapılırken 9 bin 375 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 175 kişi hayatını kaybederken 11 bin 192 kişi hastalığa yakalanıp iyileşmişti.





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