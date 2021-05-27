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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... 27 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
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Haber Giriş: 27.05.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 27 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Tabloda vefat sayısı düne göre artış gösterirken vaka sayısı ve hasta sayısında düşüş gözlendi.

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 27 Mayıs verilerine göre 219 bin 465 test yapılırken 8 bin 426 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 673 oldu. Koronavirüsten 183 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 13 bin 102'ye yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son dakika haberi... 27 Mayıs korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

26 MAYIS KORONA TABLOSU

Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 221 bin 214 test yapılırken 8 bin 738 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 166 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 12 bin 205 oldu.

Son dakika haberi... 27 Mayıs korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

25 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mayıs verine göre; 223 bin 104 test yapılırken 9 bin 375 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 175 kişi hayatını kaybederken 11 bin 192 kişi hastalığa yakalanıp iyileşmişti.

Son dakika haberi... 27 Mayıs korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

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