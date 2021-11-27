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Son dakika haberi: 27 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'de Nu varyantı olmadığını belirterek, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. 

BAKAN KOCA MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de Nu varyantı olmadığını belirterek, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 27 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 361 bin 229 olarak açıklarken, 24 bin 002 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 201 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 341 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 27 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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