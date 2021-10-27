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Son dakika haberi: 27 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Tabloda vaka ve vefat sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, "Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." çağrısında bulundu. Öte yandan ikinci doz aşılama oranı %75'e çıkan Tunceli, mavi kategoriye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 27 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 test yapılırken 26 bin 896 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 210 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 30 bin 542 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DA FLAŞ UYARI

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Kritik rakamları paylaşan Bakan Koca, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." ifadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİ

Türkiye'de aşılama seferberliği devam ederken %75 aşılama oranına ulaşan Tunceli, mavi kategoriye yükseldi.

Son dakika haberi: 27 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

26 EKİM

Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 636 olarak açıklarken, 29 bin 643 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 215 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 31 bin 467 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 27 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

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