Son dakika haberi: 27 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA VEFAT VE VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vefat ve vaka sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL MAVİYE DÖNDÜ



Aşılamada yüzde 75 oranını geçen iller arasında İstanbul, Nevşehir, Karaman ve Hatay da girdi.









26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 297 bin 068 olarak açıklarken, 19 bin 616 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 257 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 205 olarak açıklanmıştı.









Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara