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Son dakika haberi: 26 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 26 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda, vakalarda büyük bir düşüş olduğu görülürken son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, ikinci doz aşı oranında büyük bir başarı oranı yakalandığını belirterek, "%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 421 bin 855 testte 61 bin 764 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 552 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,91, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,05 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 672 bin 341, 2’nci dozda 52 milyon 792 bin 845 ve 3’üncü dozda 27 milyon 23 bin 539 olmak üzere toplam 145 milyon 503 bin 292 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

İKİNCİ DOZ AŞIDA BÜYÜK BAŞARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci doz aşı oranında büyük bir başarı oranı yakalandığını belirterek, "%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 26 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 453 bin 947 olarak açıklarken, 71 bin 736 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 266 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 90 bin 117 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 26 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

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