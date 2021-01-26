Son dakika haberi: 26 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı bin 791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYISI UYARISI



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi. 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.







