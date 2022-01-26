Son dakika haberi: 26 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 test yapılırken 77 bin 434 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 188 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 85 bin 501 oldu.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK ÇAĞRI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,43 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 141 milyon 252 bin 329'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

25 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 418 bin 427 olarak açıklarken, 76 bin 341 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 174 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 82 bin 203 olarak açıklanmıştı.







