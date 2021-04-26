Son dakika haberi: 26 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Koronavirüsle (corona virüsü) mücadelede kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 268 bin 893 test yapılırken 37 bin 312 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 716 oldu. Koronavirüsten maalesef 353 vatandaşımız hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 27 olarak açıklandı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

25 NİSAN KOROA TABLOSU

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