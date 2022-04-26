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Son dakika haberi: 26 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka#Tablo
Son dakika haberi: 26 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 132 bin 633 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 132 bin 633 testte 2 bin 511 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 425 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

Son dakika haberi: 26 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 814 bin 672, 2’nci dozda 53 milyon 29 bin 128 ve 3’üncü dozda 27 milyon 738 bin 522 olmak üzere toplam 147 milyon 455 bin 844 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 346 olarak açıklarken, 2 bin 604 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 18 bin 573 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 26 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Vaka#Tablo

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