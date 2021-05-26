Son dakika haberi: 26 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de aşılama süreci hız kazanırken son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi. Tabloya göre vaka sayısı ve vefat sayısındaki düşüş dikkat çekti.
Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs verilerine göre 221 bin 214 test yapılırken 8 bin 738 vaka belirlendi.
Hasta sayısı 681 olurken koronavirüsten maalesef 166 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 12 bin 205'e yükseldi.
25 MAYIS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mayıs verine göre; 223 bin 104 test yapılırken 9 bin 375 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 175 kişi hayatını kaybederken 11 bin 192 kişi hastalığa yakalanıp iyileşmişti.
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