Son dakika haberi: 26 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs verilerine göre 221 bin 214 test yapılırken 8 bin 738 vaka belirlendi.



Hasta sayısı 681 olurken koronavirüsten maalesef 166 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 12 bin 205'e yükseldi.

25 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mayıs verine göre; 223 bin 104 test yapılırken 9 bin 375 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 175 kişi hayatını kaybederken 11 bin 192 kişi hastalığa yakalanıp iyileşmişti.





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