Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 26 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!  

#Covid-19#Corona#Koronavirüs
Son dakika haberi: 26 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 139 bin 482 test yapıldı, bin 310 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 5 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 26 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 482 Covid-19 testi yapılırken bin 310 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 289 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 711 bin 493'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildiSon dakika... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'canlı bomba' şüphelisi etkisiz hale getirildiHaberi görüntüle

Son dakika haberi: 26 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: MGKdan yeni harekât mesajı: Başarıyla süren operasyonlar ve ilave tedbirler görüşüldüSon dakika: MGK'dan yeni harekât mesajı: Başarıyla süren operasyonlar ve ilave tedbirler görüşüldüHaberi görüntüle

25 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 137 bin 573 olarak açıklarken, bin 260 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 225 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 26 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Covid-19#Corona#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu