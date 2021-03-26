Son dakika haberi: 26 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 26 Mart günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1810 oldu, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 222 bin 753 olarak açıklarken, 28 bin 731 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 19 bin 186 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 900 bin 829 olarak açıklamıştı.









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