Son dakika haberi: 26 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.



AŞILAMADA SON DURUM

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,03 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 987 bin 705’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



KOCA'DAN TEDBİR VE MÜCADELE MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbir ve mücadele mesajı vererek, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor" ifadelerini kullandı.





25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 363 bin 043 olarak açıklarken, 24 bin 467 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 222 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 639 olarak açıklanmıştı.



