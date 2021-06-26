Son dakika haberi: 26 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.









25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 936 olarak açıklarken, 5 bin 630 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 56 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 184 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 261 bin 892 olarak açıklamıştı.









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