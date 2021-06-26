Son dakika haberi: 26 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayılarında bir önceki güne göre büyük bir düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 936 olarak açıklarken, 5 bin 630 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 56 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 184 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 261 bin 892 olarak açıklamıştı.