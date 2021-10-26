Son dakika haberi: 26 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



BAKAN KOCA'DAN KRONİK HASTALARA AŞI UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kronik hastalara aşı uyarısı yaparak, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" ifadelerini kullandı.





25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 152 olarak açıklarken, 27 bin 663 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 232 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 824 olarak açıklanmıştı.



