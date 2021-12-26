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Son dakika haberi: 26 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Omicron#Tablo
Son dakika haberi: 26 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele için tedbir ve hatırlatma dozu uyarısını yineleyerek, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA HATIRLATMA DOZU UYARISINI YİNELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla mücadele için tedbir ve hatırlatma dozu uyarısını yineleyerek, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 26 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 536 olarak açıklarken, 20 bin 470 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 145 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 109 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 26 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Omicron#Tablo

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