Son dakika haberi: 26 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 26 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 297 bin 68 test yapılırken 19 bin 616 kişide semptom belirlendi. Koronavirüsten maalesef 257 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 15 bin 205 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"BU TABLO BURADA UZUN KALDI"

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." ifadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Aşılama risk haritasında Kayseri, %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride yer alan Ağrı ise sarı listede yer aldı.

25 AĞUSTOS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 296 bin 711 açıklarken 19 bin 970 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 217 olarak açıklanmıştı.

24 AĞUSTOS TABLOSU



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