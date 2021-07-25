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Son dakika haberi: 25 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı
24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 221 bin 463 olarak açıklarken, 12 bin 381 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 58 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 383 olarak açıklanmıştı.