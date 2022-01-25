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Son dakika haberi: 25 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede üçüncü prensibi hatırlatarak, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede üçüncü prensibi hatırlatarak, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 25 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 401 bin 636 olarak açıklarken, 67 bin 023 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 156 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 78 bin 362 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 25 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı




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#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

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