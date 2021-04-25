Son dakika haberi: 25 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.





24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 281 bin 183 olarak açıklarken, 40 bin 596 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 339 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 52 bin 297 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 022 bin 408 olarak açıklamıştı.









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