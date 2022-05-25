Son dakika haberi: 25 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 573 Covid-19 testi yapılırken bin 260 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 225 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 705 bin 146'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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24 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs Corona virüs tablosundaki test sayısını 136 bin 332 olarak açıklarken, bin 304 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 6 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 184 olarak açıklanmıştı.