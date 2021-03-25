Son dakika haberi: 25 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

25 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 222 bin 753 test yapılırken 28 bin 753 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 210 oldu. Koronavirüsten maalesef 157 vatandaşımızı kaybettik. Öte yandan 19 bin 186 kişi taburcu oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

24 MART KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 24 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu'ndaki verilere göre; 221 bin 738 Kovid-19 testi yapılırken, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıkmış, 146 kişi ise hayatını kaybetmişti. Ağır hasta sayısı 1720 olmuş, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükselmişti.

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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