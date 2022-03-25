Son dakika haberi: 25 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 25 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 965 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,07, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 768 bin 992, 2’nci dozda 52 milyon 956 bin 116 ve 3’üncü dozda 27 milyon 567 bin 966 olmak üzere 146 milyon 733 bin 931 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.





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24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 298 bin 461 olarak açıklarken, 16 bin 894 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 19 bin 553 olarak açıklanmıştı.



