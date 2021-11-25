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Son dakika haberi: 25 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 25 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 test yapılırken 24 bin 467 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 222 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 639 oldu. Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceğine dikkat çeken Bakan Koca, "Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." paylaşımında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,94, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 119 milyon 844 bin 933'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." çağrısında bulundu.

Son dakika haberi: 25 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

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