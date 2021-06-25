Son dakika haberi: 25 Haziran corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

Son dakika haberi: 25 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±!
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, corona virÃ¼s iÃ§in son geliÅŸmeleri ve gÃ¼nlÃ¼k tabloyu paylaÅŸtÄ±. Tabloda, Ä°yileÅŸen sayÄ±sÄ±nÄ±n vaka sayÄ±sÄ±na gÃ¶re Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 5 bin 630 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 56 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 25 Haziran corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re,Â son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 5 bin 630 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 56 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
24 HAZÄ°RAN KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 24 Haziran corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 223 bin 385 olarak aÃ§Ä±klarken, 5 bin 703 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 59 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, taburcu olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 5 bin 846 ve toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ±nÄ± ise 5 milyon 254 bin 708 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Â
CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara