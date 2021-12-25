Son dakika haberi: 25 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 357 bin 536 testte 20 bin 470 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 109 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,49, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 789 bin 326, 2’nci dozda 51 milyon 387 bin 150 ve 3’üncü dozda 16 milyon 979 bin 902 olmak üzere toplam 128 milyon 349 bin 256 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN OMICRON VURGUSU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla ilgili hatırlatma dozu ve tedbir mesajı vererek, "Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!" ifadelerini kullandı.











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24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 106 olarak açıklarken, 18 bin 910 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 351 olarak açıklanmıştı.



