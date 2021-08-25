Son dakika haberi: 25 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 test yapılırken 19 bin 970 vaka belirlendi. Koronavirüsten 217 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 16 bin 651'e yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!

2 İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Aşılama risk haritasında Kocaeli ve Tokat, %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükselirken turuncu kategoride yer alan Elazığ, sarı kategoriye yükseldi.

24 AĞUSTOS TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 24 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 293 bin 037 açıklarken 19 bin 191 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 230 olarak açıklanmıştı.

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