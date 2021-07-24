Son dakika haberi: 24 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.



BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYISI UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" ifadelerini kullandı









23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 528 olarak açıklarken, 11 bin 094 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 60 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 215 olarak açıklanmıştı.









Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara