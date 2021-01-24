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Son dakika haberi: 24 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda vaka ve hasta sayısındaki düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.
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