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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 24 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 24.01.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 24 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 24 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda vaka ve hasta sayısındaki düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. 

Son dakika haberi: 24 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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