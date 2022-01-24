Son dakika haberi: 24 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 023 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA: AŞINIZI OLARAK YARIN İÇİN UMUTLU OLUN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" ifadelerini kullandı.











23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 392 bin 281 olarak açıklarken, 65 bin 503 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 185 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 75 bin 422 olarak açıklanmıştı.



