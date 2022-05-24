Son dakika haberi: 24 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!  

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapılırken bin 304 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 184 oldu.

Son iki gündür günlük vaka sayıları binin altında seyrediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı paylaşımda vakaların 3 gün art arda binin altında olması halinde maske şartının tamamen kalkacağını duyurmuştu. Bugün açıklanan vaka sayısı 1304 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 697 bin 010'a yükseldi.

Haberin Devamı

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

23 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 123 bin 536 olarak açıklarken, 922 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 100 olarak açıklanmıştı.