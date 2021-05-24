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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... 24 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son gelişmeler
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Haber Giriş: 24.05.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 24 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son gelişmeler

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda olumlu gidişatın devam ettiği görülürken, son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 24 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Son dakika haberi... 24 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son gelişmeler

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 210 bin 291 olarak açıklarken, 7 bin 839 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 710 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 11 bin 202 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 024 bin 313 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi... 24 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son gelişmeler


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