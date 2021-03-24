Son dakika haberi: 24 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

24 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün 221 bin 738 test yapılırken 29 bin 762 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 142'ye çıktı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 146'ya yükseldi. Ayrıca bugün 17 bin 761 kişi taburcu oldu.

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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