Son Güncelleme:
Son dakika haberi: 24 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1720 oldu, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi. Tabloda, bir önceki güne göre vaka ve vefat sayısındaki artış dikkat çekiyor.
24 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün 221 bin 738 test yapılırken 29 bin 762 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 142'ye çıktı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 146'ya yükseldi. Ayrıca bugün 17 bin 761 kişi taburcu oldu.
23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Kripto Para Piyasaları için Bigpara