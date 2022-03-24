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Son dakika haberi: 24 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Tablo#Vaka
Son dakika haberi: 24 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 test yapılırken 16 bin 894 vaka belirlendi, 77 kişi ise hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, 24 Mart corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 461 test yapılırken 16 bn 894 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 77 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 19 bin 553 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,31, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 146 milyon 675 bin 886'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 24 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

23 MART TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre; test sayısı 301 bin 14 olurken vaka sayısı 17 bin 161 açıklanmıştı. Koronavirüsten 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: 24 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Tablo#Vaka

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