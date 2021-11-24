Son dakika haberi: 24 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 test yapılırken 27 bin 592 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 175 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 28 bin 285 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 119 milyon 726 bin 75'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"COVID-19’U YOK SAYAMAYIZ"

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." ifadelerini kullandı.

23 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 365 bin 412 olarak açıklarken, 28 bin 170 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 208 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 353 olarak açıklanmıştı.