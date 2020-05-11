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AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 00:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 24 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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Son dakika haberi: 24 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.
48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi. 

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