Son Dakika Haberi: 24 Aralık korona tablosu açıklandı! İşte corona virüsü vaka ve hasta sayısı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 18.102 koronavirüs vakası tespit edildi, 254 kişi hayatını kaybetti. 195. 675 test sayısı açıklanırken iyileşen sayısı 33.985 oldu. Öte yandan hasta sayısı 3.218 olarak açıklandı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



Aşıdan gelen iyi haberlere dikkat çeken Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.Türkiye'de bugünkü koronavirüste son 24 saatte 202 bin 209 test yapılırken 19 bin 650 vaka açıklandı. 3 bin 192 hasta sayısı belirlendi, vefat sayısı 259 olarak açıklanırken iyileşen sayısı ise 34 bin 492 oldu.

"DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ"

Aktif vaka sayısına dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık korona tablosu paylaşıldı. Bugünkü tabloya göre corona virüsü test sayısı 192 bin 316, vaka sayısı 19 bin 256 ve hasta sayısı 3 bin 309'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aile içi bulaşmaya dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.

ÇARPICI BİLGİYİ PAYLAŞTI

Ev içi bulaşma oranlarına dikkat çeken Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." dedi.





KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 20 aralık korona tablosu paylaşıldı. Koronavirüs tablosu içerisinde yer alan bilgilere göre bugün yapılan corona virüsü test sayısı 158.892, yeni vaka sayısı 20.316, hasta sayısı 3546 ve vefat sayısı 246'dır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedbirlerin ve kısıtlamaların netice verdiğini belirterek, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Aralık Korona tablosu açıklandı. Bugünkü koronavirüs vaka sayısı 22.195'dir. Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 18 aralık korona tablosu paylaşıldı. Bugünkü corona virüsü (koronavirüs) test sayısı 205.809 olurken vaka sayısı 26.410'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.



KOCA'DAN EVDE BULAŞ UYARISI



Bakan Koca, tedbirlerin sonuç vermeye başladığını fakat evde bulaş oranının yükseldiğini belirterek, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı







