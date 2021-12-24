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Son dakika haberi: 24 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, hatırlatma dozu uyarısını yineleyerek, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 356 bin 106 testte 18 bin 910 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 351 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,47, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 777 bin 545, 2’nci dozda 51 milyon 365 bin 908 ve 3’üncü dozda 16 milyon 713 bin 517 olmak üzere toplam 127 milyon 994 bin 715 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu uyarısını yineleyerek, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 24 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 355 bin 753 olarak açıklarken, 18 bin 771 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 168 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 21 bin 605 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 24 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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